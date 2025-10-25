En el partido estelar de la jornada del sábado, Universitario de Deportes comenzó con el pie derecho su participación en la Liga Peruana de Vóley 2025, tras vencer por un contundente marcador a Deportivo Géminis en un duelo lleno de intensidad y grandes puntos.

El encuentro, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, mantuvo la emoción de principio a fin, con un equipo crema que mostró solidez y buen juego colectivo en su debut.

