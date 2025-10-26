Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ la victoria de Alianza Lima ante Kazoku No Perú
Actualizado el: 26 octubre 25 | 07:04 pm
Alianza Lima debutó con pie derecho la Liga Peruana de Vóley 2025 tras superar con categoría por 3 sets a 0 a Kazoku No Perú. Las actuales campeonas del torneo demostraron que son firmes candidatas para levantar el título otra vez.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a los hinchas blanquiazles.
