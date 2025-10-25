Las emociones de la Liga Peruana de Vóley 2025 continúan a flor de piel. En la primera fecha del torneo, la Universidad San Martín de Porres (USMP) arrancó con fuerza al imponerse por 3 sets a 1 frente a Olva Latino, demostrando por qué es uno de los equipos más competitivos del campeonato.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a los hinchas del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.