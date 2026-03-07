En el partido más esperado de la jornada sabatina, Universidad San Martín fue superior a Universitario de Deportes y le ganó 3 sets a 0 por la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.