En un partido cargado de emociones, Universitario de Deportes superó 3 sets a 1 a Regatas Lima por el extra game de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, sellando su boleto a las semifinales del campeonato.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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