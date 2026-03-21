En un partido muy emocionante, Regatas Lima venció 3 sets a 2 a Universitario de Deportes por los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, y manda la serie a un extra game.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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