En un partido muy disputado y que se definió en el último parcial, Universitario de Deportes superó 3 sets a 2 a Olva Latino por la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, manteniéndose así en la punta del torneo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.