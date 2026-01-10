Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
En el partido que cerró la jornada sabatina, Universitario de Deportes se vio sorprendido por Deportivo Soan, pero eso no impidió su triunfo 3 sets a 1 por la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.