En el partido que cerró la jornada sabatina, Universitario de Deportes se vio sorprendido por Deportivo Soan, pero eso no impidió su triunfo 3 sets a 1 por la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.