Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Universitario de Deportes vs Club Regatas Lima
En uno de los partidos más importantes de la jornada dominical, Universitario de Deportes venció 3 sets a 1 a Club Regatas Lima por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
