En el cierre de la jornada sabatina , Universitario de Deportes venció 3 sets a 0 a Club Regatas Lima por la fecha 4 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y sigue siendo puntero absoluto de la liga peruana de vóley.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.