En un partido bastante intenso, la Universidad San Martín le ganó 3 sets a 1 a Rebaza Acosta por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘Santas’ obtuvieron su segunda victoria consecutiva y se consolidan como uno de los equipos más regulares del campeonato, mostrando un sólido desempeño tanto en ataque como en defensa.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.