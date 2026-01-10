Universidad San Martín demostró por qué es uno de los candidatos al título nuevamente, esta vez al superar 3 sets a 0 a Olva Latino por la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.