En un partido de la jornada sabatina, Universidad San Martín superó 3 sets a 0 a Deportivo Géminis por la fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.