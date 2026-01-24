Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Universidad San Martín vs Deportivo Géminis
En un partido de la jornada sabatina, Universidad San Martín superó 3 sets a 0 a Deportivo Géminis por la fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
