Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
Universidad San Martín consiguió una trascendental victoria por 3 sets a 1 sobre Circolo Sportivo Italiano por los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, clasificando así a las semifinales del campeonato.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
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