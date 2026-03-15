Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano protagonizaron un emocionante partidazo que ganaron las de Santa Anita 3 sets a 1 por los cuartos de final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 – Series Finales.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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