Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Rebaza Acosta vs Universitario de Deportes
Actualizado el: 07 diciembre 25 | 08:26 pm
Cerrando la jornada dominical del vóley femenino en el Coliseo Miguel Grau del Callao, Universitario de Deportes superó 3 sets a 0 a Rebaza Acosta en un duelo de fuerzas parejas por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
