Cerrando la jornada dominical del vóley femenino en el Coliseo Miguel Grau del Callao, Universitario de Deportes superó 3 sets a 0 a Rebaza Acosta en un duelo de fuerzas parejas por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.