El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025 no pudo ser más vibrante. En un duelo lleno de emoción, Rebaza Acosta y Deportivo Soan protagonizaron un partidazo que se extendió hasta los cinco sets, demostrando el alto nivel con el que arranca esta nueva temporada.

El encuentro, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, mantuvo a los fanáticos al borde del asiento con grandes jugadas que finalmente terminaron con la victoria de Rebaza Acosta.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.