En un partido muy electrizante y que se definió en cinco sets, Circolo Sportivo Italiano superó por 3-2 a Rebaza Acosta por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.