En un partido lleno de emociones, Olva Latino venció por 3 sets a 2 a Kazoku No Perú por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley. las dirigidas por Walter Lung comenzaron perdiendo el encuentro; sin embargo, dieron pelea hasta el último set y lograron quedarse con el triunfo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

