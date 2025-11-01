Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Olva Latino vs Kazoku No Perú
Revive aquí el PARTIDO COMPLETO y la agónica victoria de Olva Latino sobre Kazoku No Perú.
En un partido lleno de emociones, Olva Latino venció por 3 sets a 2 a Kazoku No Perú por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley. las dirigidas por Walter Lung comenzaron perdiendo el encuentro; sin embargo, dieron pelea hasta el último set y lograron quedarse con el triunfo.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
