En un partido que tuvo muchas emociones, Olva Latino superó 3 sets a 0 a Deportivo Wanka en el segundo duelo de la jornada sabatina por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.