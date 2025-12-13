Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Olva Latino vs Deportivo Wanka
En un partido que tuvo muchas emociones, Olva Latino superó 3 sets a 0 a Deportivo Wanka en el segundo duelo de la jornada sabatina por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.