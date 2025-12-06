Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Olva Latino vs Club Regatas Lima
En un encuentro muy parejo y disputado, Club Regatas Lima superó 3 sets a 0 a Olva Latino por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.