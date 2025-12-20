Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Deportivo Soan vs Universidad San Martín
20 de diciembre 2025
Universidad San Martín superó 3 sets a 0 a Deportivo Soan en un complicado partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
