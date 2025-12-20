Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Deportivo Géminis vs Olva Latino
Actualizado el: 20 diciembre 25 | 10:10 pm
En el primer partido de la jornada sabatina, Deportivo Géminis supo imponer condiciones y venció 3 sets a 1 a Olva Latino por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.