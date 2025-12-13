Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Club Atlético Atenea vs Universidad San Martín
13 de diciembre 2025
Universidad San Martín venció 3 sets a 1 a Club Atlético Atenea en el marco de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
