Universitario de Deportes venció 3 sets a 2 a Circolo Sportivo Italiano en el marco de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.