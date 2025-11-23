Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Kazoku No Perú vs Universitario de Deportes
23 de noviembre 2025
En un partido vibrante, Universitario de Deportes se impuso 3 sets a 0 a Kazoku No Perú por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.