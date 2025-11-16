Circolo Sportivo Italiano volvió al triunfo tras superar por 3 sets a 0 a Kazoku No Perú por la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Las dirigidas por el profesor Marcos Blanco se quedaron con el primer set por 25-20, dominaron el segundo por 25-16 y cerraron el partido con un 25-22 en el tercer parcial.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.