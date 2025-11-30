Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Deportivo Wanka vs Universidad San Martín
Actualizado el: 30 noviembre 25 | 08:09 pm
En un partidazo que tuvo momentos muy emocionantes, Universidad San Martín superó 3-1 a Deportivo Wanka por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
