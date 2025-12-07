Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú
Un emocionante partido abrió la jornada dominical del vóley peruano. Kazoku No Perú consiguió su primer triunfo de la temporada al vencer 3 sets a 0 a un rival directo por no descender, Deportivo Wanka, por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
