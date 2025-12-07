Un emocionante partido abrió la jornada dominical del vóley peruano. Kazoku No Perú consiguió su primer triunfo de la temporada al vencer 3 sets a 0 a un rival directo por no descender, Deportivo Wanka, por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.