Deportivo Soan consigue su primer triunfo en el torneo, se impuso 3 sets a 0 a Deportivo Wanka por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.