Con el regreso de Natalia Málaga como entrenadora a la Liga Peruana de Vóley, Deportivo Géminis se impuso 3 sets a 0 ante Deportivo Wanka por la 3ra fecha del torneo. La ‘Guerreras’ consiguieron su segunda victoria consecutiva y van con todo de la mano de su nueva entrenadora.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.