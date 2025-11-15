En un partido bastante luchado, Deportivo Wanka se impuso 3 sets a 1 ante Club Atlético Atenea por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley y consigue su primera victoria en el torneo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.