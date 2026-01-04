Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Deportivo Soan vs Olva Latino
En uno de los partidos más importantes siendo la última ronda de la primera etapa, Depotivo Soan venció 3 sets a 0 a Olva Latino por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y se convirtió en uno de los 10 equipos que pasan a la segunda ronda.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.