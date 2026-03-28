28 de marzo 2026 Actualizado el: 28 marzo 26 | 10:54 pm

Club Atlético Atenea superó 3 sets a 1 a Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, por lo que las ‘Diosas’ jugarán el partido para definir al quinto lugar del torneo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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