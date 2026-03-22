Alianza Lima sigue firme en su lucha por ganar el título y venció 3 sets a 1 a Deportivo Soan por los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, clasificando de esta manera a las semifinales del campeonato.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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