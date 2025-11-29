En un partido bastante luchado y con una remontada, Deportivo Géminis regresó a la victoria y se impuso por 3 sets a 2 a Deportivo Soan por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

