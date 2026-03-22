Club Atlético Atenea demostró todo su poderío en la cancha y superó 3 sets a 0 Deportivo Géminis por los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, resultado que manda la serie a un extra game.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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