Regatas Lima no tuvo muchos inconvenientes para derrotar 3 sets a 0 a Von Newman por la final vuelta y se convirtió en campeón de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025.

El partido, transmitido en exclusiva por la web y la app de Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.