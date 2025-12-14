Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Club Regatas Lima vs Von Newman
Regatas Lima no tuvo muchos inconvenientes para derrotar 3 sets a 0 a Von Newman por la final vuelta y se convirtió en campeón de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025.
El partido, transmitido en exclusiva por la web y la app de Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de segunda final de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.