Club Regatas Lima volvió a la victoria tras superar 3 sets a 0 a Deportivo Soan por la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Las chorrillanas se llevaron el primer set con un marcador de 25-13, en el segundo set 25-15 y en el tercer set 25-19.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.