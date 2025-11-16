Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Club Regatas Lima vs Deportivo Soan
Revive el partido completo entre el Club Regatas Lima y Deportivo Soan aquí:
Club Regatas Lima volvió a la victoria tras superar 3 sets a 0 a Deportivo Soan por la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Las chorrillanas se llevaron el primer set con un marcador de 25-13, en el segundo set 25-15 y en el tercer set 25-19.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
