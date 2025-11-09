El Club Atlético Atenea consiguió una victoria histórica tras vencer al Club Regatas Lima por tres sets a 1 en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘Diosas’ sorprendieron con este resultado, y una de las figuras del equipo fue Nicole Pérez, quien hizo 31 puntos durante todo el encuentro.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

