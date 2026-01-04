En uno de los partidos más importantes siendo la última ronda de la primera etapa, Rebaza Acosta venció 3 sets a 2 a Club Atlético Atenea por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.