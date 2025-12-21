En un verdadero partidazo, Club Atlético Atenea sufrió más de la cuenta para vencer 3 sets a 1 a Kazoku No Perú por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.