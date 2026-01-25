En el arranque de la jornada dominical del campeonato, Deportivo Soan venció 3 sets a 2 a Club Altético Atenea por la fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.