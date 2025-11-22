22 de noviembre 2025 Actualizado el: 22 noviembre 25 | 08:56 pm

En un partido bastante luchado, Club Atlético Atenea se impuso 3 sets a 1 ante Deportivo Géminis por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.