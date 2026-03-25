Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Club Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
Deportivo Géminis estuvo en su día y venció 3 sets a 0 a Club Atlético Atenea por el extra game de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, clasificando de esta forma a las semifinales del campeonato.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
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