Alianza Lima consiguió su sexta victoria tras superar 3 sets a 1 a Deportivo Soan por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘Íntimas’ están liderando el torneo local con 6 partidos ganados y un total de 18 puntos a su favor. Las dirigidas por Facundo Morando quieren llegar a su mejor nivel para poder disputar el Mundial de Clubes de Vóley 2025, que se disputará en Brasil y que lo podrás disfrutar por las pantallas de Latina.

