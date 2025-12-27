Universidad San Martín demostró por qué es un candidato al título tras superar 3 sets a 2 a Alianza Lima en uno de los partidos más destacados por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.