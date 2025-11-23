Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Alianza Lima vs Rebaza Acosta
En un partido emocionante, Alianza Lima se impuso por 3 sets a 0 a Rebaza Acosta por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley y sigue puntero en la tabla del torneo.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
