En uno de los encuentros más esperados de la jornada, Alianza Lima impuso condiciones y venció 3 sets a 0 a Olva Latino por la fecha 5 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.