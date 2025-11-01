Alianza Lima se impuso con autoridad por 3 sets a 0 a Deportivo Wanka por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Las ‘Blanquiazules’ dominaron el encuentro de principio a fin, mostrando un juego sólido y efectivo que les permitió sumar su segunda victoria en el torneo y mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.